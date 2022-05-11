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السفير الأمريكي لدى إسرائيل يدعو لفتح تحقيق شامل حول مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن أسفه لاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل حول ظروف مقتلها .

وقال نايدس -في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - "أشعر بالحزن لوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وأدعو إلى تحقيق شفاف حول ظروف وفاتها وإصابة صحفي آخر في جنين اليوم".

وكانت شيرين أبو عاقلة (53 عامًا)- وهي واحدة من أشهر المراسلات الفلسطينيات- أصيبت برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لجنين في الليل؛ قبل أن يُعلن استشهادها صباح اليوم، ولم يحمها درعها الواقي، إذ جاءت الإصابة مباشرة في الرأس حسب مصادر فلسطينية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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