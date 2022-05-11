شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، الجريمة البشعة باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء، في مخيم جنين بالضفة الغربية والتي تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة والحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني .

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في البيان، إن فلسطين وأسرة الصحافة كما الحركة النسوية الفلسطينية والعربية فقدت بمقتل شيرين أبو عاقلة صحفية مناضلة وقامة إعلامية وطنية كبيرة، معربا عن تعازيه لعائلتها ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا الشفاء العاجل والكامل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة بجروح بالغة.