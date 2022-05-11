نجاح التحام شاحنة فضائية صينية بالمحطة الفضائية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التحمت مركبة الشحن الصينية "تيانجو – 4" بنجاح يوم 10 مايو بمحطة الصين الفضائية.



أفادت بذلك إدارة البرامج الفضائية المأهولة في هيئة الفضاء الصينية.

وحسب الإدارة فإن التحام الشاحنة بالمحطة تحقق الساعة 08.54 يوم 10 مايو بالتوقيت المحلي (الساعة 03.54 بتوقيت موسكو).

يذكر أن شاحنة "تيانجو – 4" الفضائية تم إطلاقها الساعة 01.56 الثلاثاء 10 مايو بالتوقيت المحلي (الساعة 20.56 الاثنين 9 مايو بتوقيت موسكو) بواسطة صاروخ "تشانجين-7" من مطار "وينتشانغ" الفضائي، في جزيرة هاينان الصينية.

يذكر أن وزن الشاحنة الفضائية عند إطلاقها بلغ 13500 كلغ. وبمقدورها إيصال 6900 كلغ من الحمولة إلى مدار الأرض.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق في مدار الأرض على ارتفاع 400 كلم. ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام وتتسع لـ3 أفراد. وتتكوّن المحطة في الوقت الراهن من وحدة "تيانخي" الأساسية وشاحنتي "تيانجو – 3" و"تيانجو – 4" الفضائيتين. ويتوقع أن تلتحم بالمحطة لاحقا وحدتا "وانتيانغ" و"مانتيانغ" الفضائيتان.