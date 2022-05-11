شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: مقتل 8 إرهابيين تابعين لداعش بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 8 إرهابيين خلال تنفيذ ضربة جوية على كهف تابع لعصابات داعش الإرهابية فى الموصل.

وأوضحت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طائرات الـ F16 العراقية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفَّذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل، وأسفرت الضربة عن مقتل 8 إرهابيين كانوا بداخل الكهف".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول، قال إن تنظيم داعش الإرهابى تلقى ضربة موجعة أسفرت عن مقتل عشرات من التنظيم فى محافظة نينوى شمالى العراق، مشيرا إلى القضاء على ما يسمى "ولاية دجلة فى داعش" جنوبى الموصل.

وذكر اللواء يحيى رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية".

وأضاف أن العمليات مستمرة لملاحقة هذه العناصر الإرهابية فى هذه المناطق، فضلاً عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو في الأحراش والوديان أو المناطق الصحراوية.

ولفت إلى أنه تم قبل فترة قتل العديد من عناصر داعش في عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، وتم القضاء على ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل، حيث تم قتل أكثر من 43 عنصراً من داعش ومصادرة معداتهم وأسلحتهم.