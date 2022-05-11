شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الأردن يعتبر قوة حاسمة للاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض أن الأردن تعتبر قوة حاسمة للاستقرار فى الشرق الأوسط وشريكا وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، تم خلاله الإفادة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وصاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسين بعد غد الجمعة، فى البيت الأبيض.
وتعتبر زيارة العاهل الأردني لواشنطن، وهي الثانية في عهد بايدن، ومن شأنها تعزيز الصداقة الوثيقة والثابتة بين الولايات المتحدة والأردن.
وتعقد قمة أمريكية أردنية، فى واشنطن يوم الجمعة المقبل، تجمع ملك الأردن عبدالله الثانى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وتسبق القمة لقاءات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، المخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.