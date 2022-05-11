شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الأردن يعتبر قوة حاسمة للاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض أن الأردن تعتبر قوة حاسمة للاستقرار فى الشرق الأوسط وشريكا وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، تم خلاله الإفادة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وصاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسين بعد غد الجمعة، فى البيت الأبيض.

وتعتبر زيارة العاهل الأردني لواشنطن، وهي الثانية في عهد بايدن، ومن شأنها تعزيز الصداقة الوثيقة والثابتة بين الولايات المتحدة والأردن.