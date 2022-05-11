شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": عدوان إسرائيلى بالصواريخ على بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت القوات الإسرائيلية عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالى فى سوريا، اليوم الأربعاء.