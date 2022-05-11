شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": عدوان إسرائيلى بالصواريخ على بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شنت القوات الإسرائيلية عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالى فى سوريا، اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العدو الإسرائيلي استهداف محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات.
يذكر أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السورى تصدت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.