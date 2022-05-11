تفاصيل أكبر مصنع جاهز للقاحات في أفريقيا في طريقه من الصين إلى المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أبحرت سفينة تحمل مجموعة كاملة من المعدات لبناء أكبر مصنع جاهز للقاحات من رصيف شنغهاي لوجينغ بالصين إلى ميناء دار البيضاء بالمغرب يوم 8 مايو الجاري.



وبحسب التقارير، فبعد وصول الباخرة إلى ميناء الدار البيضاء بالمغرب، سيتم نقل المعدات من الميناء إلى الوجهة بأسرع وقت حتى يتم تجميعها، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وكأكبر مصنع لقاحات في أفريقيا تصدره الصين، يتوقع أن يحقق المصنع الإنتاج المحلي لأكثر من 20 لقاحًا (بما في ذلك 3 لقاحات ضد كوفيد -19 ) في إفريقيا، والذي يمكن أن يلبي احتياجات اللقاحات لأكثر من 60٪ من جميع سكان أفريقيا.