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تفاصيل أكبر مصنع جاهز للقاحات في أفريقيا في طريقه من الصين إلى المغرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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أبحرت سفينة تحمل مجموعة كاملة من المعدات لبناء أكبر مصنع جاهز للقاحات من رصيف شنغهاي لوجينغ بالصين إلى ميناء دار البيضاء بالمغرب يوم 8 مايو الجاري.

 

وبحسب التقارير، فبعد وصول الباخرة إلى ميناء الدار البيضاء بالمغرب، سيتم نقل المعدات من الميناء إلى الوجهة بأسرع وقت حتى يتم تجميعها، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

 

وكأكبر مصنع لقاحات في أفريقيا تصدره الصين، يتوقع أن يحقق المصنع الإنتاج المحلي لأكثر من 20 لقاحًا (بما في ذلك 3 لقاحات ضد كوفيد -19 ) في إفريقيا، والذي يمكن أن يلبي احتياجات اللقاحات لأكثر من 60٪ من جميع سكان أفريقيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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