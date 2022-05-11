وفاة 12 شخصاً بـ "الحمى النزفية" بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.



ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة.

وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.

وتسود في هذه المحافظة الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".

وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية".

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.

وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.