آي فون قد يعطل أجهزة منظمات النبض المزروعة في الصدر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر باحثون من أن حمل هاتف أو علبة شحن سماعة رأس في جيب القميص العلوي يمكن أن يعطل أجهزة القلب المنقذة للحياة التي يتم زراعها لمرضى القلب.



وجدت دراسة جديدة أن المغناطيس داخل أحد أحدث طرازات آي فون وعلبة شحن سماعات إير بود قوية بما يكفي للتأثير على مولدات النبض، و أجهزة تنظيم ضربات القلب، التي ترسل صدمات كهربائية إلى القلب لإعادة نبضه إلى الإيقاع الطبيعي.

تُظهر الاختبارات أن جهاز آي فون 12 برو ماكس، وإير بود برو، و قلم أبل من الجيل الثاني، وقلم مايكروسوفت سيرفس لها منطقة تأثير مغناطيسي يمكن أن تتداخل مع مولدات النبض من مسافة سنتيمترات قليلة فقط.

خلال الدراسة، وضع علماء سويسريون في جامعة بازل وجامعة نورث وسترن للعلوم التطبيقية والفنون، المنتجات الإلكترونية الآنفة الذكر، على مسافات مختلفة من أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة، مما أدى إلى تعطل هذه الأجهزة.

وقال تقرير في دورية "الدورة الدموية" الطبية، إن مرضى القلب يجب أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر التي قد تؤدي إلى نتائج قاتله.

من جهته قال الدكتور كورينتين فيري، من جامعة بازل: "إذا كنت تحمل جهازًا إلكترونيًا بالقرب من صدرك ولديك جهاز مزروع لتنظيم ضربات القلب، أو مزيل الرجفان القابل للزراعة، فإن المغناطيسات القوية في هذا الجهاز الإلكتروني، يمكن أن يعطل جهاز إزالة رجفان القلب"

وأضاف: "يجب أن يكون مرضى القلب على دراية بهذه المخاطر، ويجب أن يخبرهم الطبيب بتوخي الحذر مع هذه الأجهزة الإلكترونية ذات المغناطيس"

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يتم تزويد حوالي 50000 شخص في المملكة المتحدة بجهاز تنظيم ضربات القلب كل عام، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.