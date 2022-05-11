شركة فايزر تستحوذ على الشركة المنتجة لعلاج الصداع النصفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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قالت شركة فايزر للأدوية إنها ستشتري الجزء المتبقي من شركة بيوهافن التي تصنع علاج الصداع النصفي، في صفقة بلغت 11.6 بليون دولار، ما سيمكنها من السيطرة على عملية تطوير رذاذ الأنف الذي يعالج ويمنع الصداع النصفي.



وبحسب الإعلان الذي نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، تعتقد فايزر أن الرذاذ المعالج للصداع النصفي في طريقه إلى الحصول على موافقة السطات الصحية الأمريكية خلال الربع الحالي من السنة.

وقد تم تطوير نسخة أخرى من هذا الدواء تأتي على شكل هلام (جِل) يتم تناوله عن طريق الفم لمنع الصداع النصفي المزمن.

وتتضمن صفقة بيوهافن أيضاً بعض العلاجات الأخرى المحتملة والتي لا تزال في المراحل المبكرة من التطوير. ومن المقرر أن تحتفظ بيوهافن باسمها بعد استحواذ فايزر عليها.