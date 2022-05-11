شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة فلسطينية واسعة على جريمة الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفية شرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فصائل، ومؤسسات، ومسئولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، جريمة الاحتلال بحق مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بعد استشهادها، خلال تغطيتها الإخبارية للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

ونعى التجمّع الصحفي الديمقراطي الزميلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني خلال تغطيتها للعدوان الصهيوني على جنين.





التجمع الصحفي الديمقراطي : استهداف شيرين ابو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركانوأكد التجمّع أنّ ما جرى مع الزميلة أبو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ جرى استهداف الزميلة شيرين بشكلٍ مباشر وهي ترتدي ملابس الصحافة، فيما تم إصابة الزميل علي سمودي أيضًا بالرصاص خلال عمله الصحفي.

وشدد التجمّع على أنّ جريمة الاحتلال تؤكّد سلوكه الاجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرة الصحفية الفلسطينيّة التي يسعى في كل دقيقة إلى إسكات الصوت الفلسطيني عن فضح جرائمه المستمرة وتعريته أمام العالم، داعيا نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة رفع شكوى عاجلة في كافة المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة وكل جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

فيما نعت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين إلى الأسرة الصحفية وإلى الأمة العربية الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة صباح اليوم الأربعاء في مدينة جنين، خلال تغطيتها اقتحامات الاحتلال لمخيم جنين.





لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: استهداف شيرين ابو عاقلة لن يخرس صوت الحقيقة

وقالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين : إننا ونحن نتقدم بالتعازي لزملائها وعائلتها ولقناة الجزيرة، لنؤكد أن هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة أن استشهاد الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يرفع شهداء الاسرة الصحفية منذ عام 2000 إلى 48 شهيداً.