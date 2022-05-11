شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى ناعيا الزميلة شيرين أبو عاقلة: أيقونة للصحافة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه ومجلس الوزراء أيقونة الصحافة الوطنية الفلسطينية؛ الشهيدة شيرين أبو عاقلة؛ التى استشهدت صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وكتب رئيس وزراء فلسطين على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك": نتقدم بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من عائلتها ومن الأسرة الصحفية، بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وزملاءها، وجميع متابعيها، الصبر والسلوان.

فيما أدانت فصائل، ومؤسسات، ومسئولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، جريمة الاحتلال بحق مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعد استشهادها، خلال تغطيتها الإخبارية للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

ونعى التجمّع الصحفي الديمقراطي الزميلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال تغطيتها للعدوان على جنين.

وأكد التجمّع أنّ ما جرى مع الزميلة شيرين أبو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ جرى استهداف الزميلة شيرين بشكلٍ مباشر وهي ترتدي ملابس الصحافة، فيما أصيب الزميل علي سمودي أيضًا بالرصاص خلال عمله الصحفي.

وشدد التجمّع على أنّ جريمة الاحتلال تؤكّد سلوكه الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرة الصحفية الفلسطينيّة التي يسعى في كل دقيقة إلى إسكات الصوت الفلسطيني عن فضح جرائمه المستمرة وتعريته أمام العالم، داعيا نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة رفع شكوى عاجلة في كافة المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة وكل جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

فيما نعت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين إلى الأسرة الصحفية وإلى الأمة العربية الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة صباح اليوم الأربعاء في مدينة جنين، خلال تغطيتها اقتحامات الاحتلال لمخيم جنين.

وقالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: إننا ونحن نتقدم بالتعازي لزملائها وعائلتها ولقناة الجزيرة، نؤكد أن هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة أن استشهاد الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يرفع شهداء الأسرة الصحفية منذ عام 2000 إلى 48 شهيداً.

فيما كتب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية الوزير حسين الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: تعازينا الحارة إلى أسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي. وتعازينا لأسرة قناة الجزيرة بهذا المصاب الكبير . مرة أخرى ترتكب جريمة اسكات الكلمة وقتل الحقيقة برصاص الاحتلال. يوم حزين في فلسطين.