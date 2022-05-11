طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الاربعاء الموافق 11 مايو 2022، فى السطور التالية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط أحياناً شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 15:24 الجزر الثاني عند 04:28.



الكويت: