شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزانى يعرب لروسيا عن مخاوفه تجاه مستقبل الأكراد في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لدى استقباله السفير الروسي في العراق، إلبروس كوتراشيف، عن مخاوفه تجاه مستقبل الشعب الكردي في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "سلط بارزاني لدى استقباله كوتراشيف في مكتبه بمصيف صلاح الدين، الضوء على العقبات التي تواجه العملية السياسية في العراق، ومحاولات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكيفية تجاوز المشاكل والتحديات، وكذلك آفاق التعاون بين إقليم كردستان وروسيا وتعزيز التعاون بين الجانبين".