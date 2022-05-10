شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حرس السواحل بليبيا ينقذ 83 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 83 مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إنه فور تلقي نداء استغاثة، تم تحريك زورق مجهز بإمكانيات الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) شمال منطقة المطرد 10 ميل، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، وإنزال المهاجرين في نقطة "مصفاة الزاوية" وتسليمهم إلى الجهات المختصة.