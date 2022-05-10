اخبار الخليج

"أنصار الله": بنود الهدنة الإنسانية واضحة ولا لبس فيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "أنصار الله": بنود الهدنة الإنسانية واضحة ولا لبس فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام إن بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في أبريل، واضحة وتنص على وقف العمليات العسكرية.

وكتب عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر ومن يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة، ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا