شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا لدى طرابلس يبحث مع رئيس تكتل إحياء ليبيا إجراءات الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى مساء اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، على منصّة للتّواصل المرئي، بالمترشّح الرّئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

وأكد بيان صحفى صادر عن تكتل إحياء ليبيا، أن الطرفان تناقشا في أهمّ النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا فى ليبيا.