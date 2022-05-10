شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: طرح مبادرة تستهدف كل القوى السياسية لتأسيس حياة مدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، طرح مبادرة تستهدف كل القوى السياسية الليبية الراغبة في تأسيس حياة مدنية، مشيرا إلى أن "حكومته كانت تطمح في تسليم سلس للسلطة من قبل حكومة الوحدة الوطنية".



ودعا باشاغا - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إلى فتح حوارات مع قادة التشكيلات العسكرية المسلحة بهدف توضيح برنامج الحكومة المكلفة، لافتا إلى أن الحكومة قررت توسيع المشاركة.