شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يستمع لإحاطة عن أعمال لجنة المسار الدستورى باجتماعات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع مجلس النواب الليبى خلال جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور فى اجتماعات القاهرة، كما ناقش المجلس مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلص المجلس لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة فى مشروع القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق فى بيان له، إن المجلس عقد جلسة الفترة المُقبلة فى مدينة سرت دعماً للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت الجلسة.