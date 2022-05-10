شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي: مقتل 11 إرهابيا خلال عملية أمنية في ولاية جوبالاند جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 مسلحا من فلول مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية في منطقة "عيلعدي" على بعد 30 كيلومترا عن مدينة "كسمايو" حاضرة ولاية جوبالاند جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن قائد الكتيبة الخامسة للفوج الـ16 بالقوات المسلحة الصومالية عرب طيغ أحمد قوله إنه "تم القضاء على قيادات وعناصر إرهابية على أيدي الجيش، كما تم القبض على اثنين من المتشددين"، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.