شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السورى الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وزير الدفاع السورى العماد على محمود عباس اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه أدى أيضا اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد، محمد حسنين خليل خدام سفيراً لسوريا لدى الصين، والدكتورة نورا مارديروس أريسيان سفيراً لسوريا لدى أرمينيا.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر، مرسوما بتعيين اللواء على محمود عباس وزيرا للدفاع، خلفا للعماد على عبد الله أيوب.