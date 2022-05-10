شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل.. قمة أردنية أمريكية بواشنطن لبحث التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد قمة أمريكية أردنية، فى واشنطن يوم الجمعة المقبل، تجمع ملك الأردن عبدالله الثانى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتسبق القمة لقاءات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، المخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.