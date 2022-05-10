إطلاق منصة محمد السادس للأحاديث النبوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الاثنين الضوء لانطلاق منصة محمد السادس للحديث الشريف، بحسب وسائل إعلام مغربية.



وخلال لقاء صحفي قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإلقاء كلمة تقديمية حول منصة محمد السادس للحديث الشريف، تناول فيها السياق العام والخاص للمنصة، كما عرض فيها البطاقة التقنية الخاصة بالمنصة لفائدة المستعملين.

وتعتبر منصة محمد السادس للحديث الشريف فضاء رقميا خاصا بخدمة الحديث، وبداية لمشروع كبير للذود عن السُّنَّة، وفضاء متاحا لطرح الأسئلة الحديثية على لجنة علمية متخصصة تجيب عنها في غضون أربع وعشرين ساعة.

ومن بين أهداف منصة محمد السادس للحديث الشريف، إبراز عناية المغاربة بالحديث النبوي الشريف واشتغالهم به منذ القرن الأول للهجرة، وذلك بنشر مقالات علمية رصينة وبرامج إعلامية وتوعوية متميزة.

وقد تولت مهمة استخراج حديث النبي محمد لجنة متخصصة من علماء المغرب إلى جانب خبراء ومسؤولين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وضعت برنامجا علميا دقيقا ومنضبطا، أشرفت من خلاله على جمع الحديث الشريف من مدونات السنة، موجهة ثلة من المرشدات والمرشدين، لإنجاح هذا المشروع بكل جد وتفان حتى يكون مادة جاهزة تنشر العلم الصحيح وتبدد كثيرا من الزيف والتضليل.