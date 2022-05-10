فوائد مذهلة عند تناول الشمام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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الشمام من الفاكهة الموسمية الشهيرة والتي تتوفر بسهولة خلال أشهر الصيف، وهذه الفاكهة ليست فقط جيدة في المذاق ولكن لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية.



فاكهة الشمام غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في التخلص من العديد من الأمراض، والشمام ذو قيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم والزنك والصوديوم وأنواع عديدة من الفيتامينات وغيرها.

فوائد الشمام

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للشمام وفقا لموقع news18.

1- بشرة صحية

يمكن أيضًا استخدام اللب كقناع للوجه عن طريق صنع عجينة، يمكن أن يساعد في تحسين حالات الجلد مثل الشوائب وجفاف الجلد.

2- تحسين الهضم

يحتوي الشمام على نسبة عالية من الألياف والمياه ويعمل كعلاج طبيعي للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الإمساك أو الغازات أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

3- ضبط ضغط الدم

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتضمين الشمام في نظامهم الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم ويريح الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بسلاسة، يعمل البوتاسيوم كموسع للأوعية، حيث ينظم ضغط الدم.

4- تقوية المناعة

الاستهلاك المنتظم للشمام يساعد في تقوية المناعة، يحتوي على فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ المواد الكيميائية النباتية والبيتا كاروتين وفيتامين أ في الشمام على صحة المعدة.