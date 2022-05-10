شاهد لحظة إلقاء الأمن اللبنانى القبض على شاب ذبح والدته أثناء أدائها الصلاة

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القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء لبنانيون عبر موقع التدوينات "تويتر"، مقطع فيديو يبرز عملية إلقاء القوات الأمنية اللبنانية القبض على شاب عشريني أقدم على ذبح والدته أثناء أدائها الصلاة، وهزّت الجريمة البشعة الشارع اللبناني، بعدما أقدم الشاب الذى يقطن في منطقة الشياح، إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، على ذبح والدته وطعنها، أثناء تأديتها الصلاة وتركها تسبح بدمائها.

وأثارت الجريمة موجة واسعة من الغضب، وتناقلتها وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أقدم الشاب العشرينى على قتل أمه غدرا بسبع طعنات وهي تؤدي الصلاة.

في التفاصيل، ألقت القوى الأمنية في لبنان القبض على الشاب (ه. س)، بتهمة توجيه طعنات لوالدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها خلال تأديتها لصلاة الظهر، مما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ استدعى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، إلى أن فارقت الحياة بعدها متأثرة بجراجها.

وبعد الجريمة، هرب القاتل من المنزل إلى أن لحقت به مجموعة من شبان الحي وتمكنوا من القبض عليه ثم تسليمه إلى القوى الأمنية، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية لبنانية.

وقال موقع قناة "الجديد" اللبنانية أن الشاب هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح.

وأشارت التفاصيل الأولية أن الشاب يعاني من حالة انفصام، وأن والدته كانت قد عرضته على عدد من رجال الدين أملا في تحسن حالته لكنها لم تتحسن.

وارتكب الشاب اللبنانى جريمته المروعة بينما كان والدته تصلي، وقام عدد من ابناء المنطقة بملاحقته وتمكنوا من الامساك به وتسمليه لأمن.

ووفق المعلومات، فإن الشاب اللبناني الذى ذبح والدته وهي تصلي كان يعاني مؤخراً من حالة فصام ظاهرة العوارض، حيث أكد الجيران أن حالته ساءت في الآونة الأخيرة في حين لم يكن يشكو من أية عوارض في الماضي، بل شهد الجميع بحسن سلوكه.



عشريني لبناني يذبح والدته أثناء أدائها الصلاة