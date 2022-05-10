شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: إقليم كردستان لم ولن يشكل ملاذا للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمان أن إقليم كردستان لم ولن يشكل ملاذًا آمنًا للعناصر الإرهابية.

وقال النعمان -في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، إنه خلال العام الجاري نجحنا في إلقاء القبض على الكثير من العناصر الإرهابية فى إقليم كردستان. وأضاف المتحدث العراقي أن عمليات أمنية مشتركة بين جهازى مكافحة الإرهاب فى بغداد والإقليم ستنطلق قريبا للقضاء على بقايا تنظيم "داعش".

وفى وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن عمليات أمنية مرتقبة بالتنسيق والتعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، للإطاحة بالعناصر الإرهابية وضرب أوكارهم فى المناطق الحدودية.