شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: إقليم كردستان لم ولن يشكل ملاذا للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمان أن إقليم كردستان لم ولن يشكل ملاذًا آمنًا للعناصر الإرهابية.
وقال النعمان -في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، إنه خلال العام الجاري نجحنا في إلقاء القبض على الكثير من العناصر الإرهابية فى إقليم كردستان.
وأضاف المتحدث العراقي أن عمليات أمنية مشتركة بين جهازى مكافحة الإرهاب فى بغداد والإقليم ستنطلق قريبا للقضاء على بقايا تنظيم "داعش".
وفى وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن عمليات أمنية مرتقبة بالتنسيق والتعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، للإطاحة بالعناصر الإرهابية وضرب أوكارهم فى المناطق الحدودية.
وقالت المصادر -فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية- إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بقطاعات مباغتة ووحدات صغيرة لمداهمة أوكار الإرهاب وستتركز في المناطق الفاصلة بين الإقليم والمركز، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة تم القبض على عدد كبير من الإرهابيين وإحباط مخططاتهم بعد العثور على قاعدة بيانات لتلك العناصر.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في بغداد والإقليم يعملان على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق فيما بينهم لمحاصرة الإرهابيين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات برية وجوية مشتركة.