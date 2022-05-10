شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية عراقية: عمليات مرتقبة لضرب أوكار الإرهابيين فى المناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن عمليات أمنية مرتقبة بالتنسيق والتعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، للإطاحة بالعناصر الإرهابية وضرب أوكارهم فى المناطق الحدودية.

وقالت المصادر -فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية- إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بقطاعات مباغتة ووحدات صغيرة لمداهمة أوكار الإرهاب وستتركز في المناطق الفاصلة بين الإقليم والمركز، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة تم القبض على عدد كبير من الإرهابيين وإحباط مخططاتهم بعد العثور على قاعدة بيانات لتلك العناصر.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في بغداد والإقليم يعملان على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق فيما بينهم لمحاصرة الإرهابيين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات برية وجوية مشتركة.