مركبة شحن فضائية تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء، الثلاثاء.



يأتي ذلك في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

وانطلق صاروخ لونج مارش-7 يحمل مركبة الفضاء تيانتشو-4 في الساعة 1:56 صباحا بتوقيت بكين (17:56 بتوقيت جرينتش أمس الإثنين) من مركز وينتشانغ الفضائي في إقليم هاينان الجنوبي.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن المركبة تيانتشو-4 التحمت بالوحدة الرئيسية تيانخه التابعة لمحطة الفضاء في الساعة 8:54 صباحا بتوقيت بكين (00:54 بتوقيت جرينتش)

وأضافت الوكالة أن المركبة نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لثلاثة رواد فضاء.

وسيسافر ثلاثة رواد فضاء إلى تيانخه في يونيو حزيران على متن المركبة الفضائية شنتشو-14 حيث سيعيشون ويعملون هناك لمدة ستة أشهر.

وتعتزم الصين استكمال أول محطة فضائية لها في نهاية هذا العام لتصبح منافسا رئيسيا للمحطة الوحيدة في العالم وهي محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).