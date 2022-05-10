دراسة: انعدام الأمن الغذائي يرتبط بالإصابة بالسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن الذين كانوا معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي في سن الشباب زادت احتمالات إصابتهم بمرض السكري بعد 10 سنوات.



وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين انعدام الأمن الغذائي وبين مشاكل صحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، لكنها لم تحدد فترة زمنية لتطوّر هذه المشاكل.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية واشنطن، تبين أن البالغين الذين تراوحت أعمارهم بين 24 و32 عاماً، والذين قالوا إنهم كانوا قلقين بشأن نفاد الطعام، أظهروا نسبة أكبر من الإصابة بمرض السكري في سن بين 32-42 عاماً.

وقالت كاسندرا نغوين المشرفة على الدراسة لموقع "ساينس دايلي": "إن تناول الطعام وفقاً للإرشادات الغذائية يكلف المزيد من المال، وقد يكلف المزيد من الوقت".

وأضافت نغوين: "الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يقعوا أيضاً في دائرة التعزيز السلبية: عندما يرتبط انعدام الأمن الغذائي بنظام تغذية يساهم في مخاطر الإصابة بالأمراض، ويترتب على ذلك نفقات رعاية صحية إضافية، تزيد من انعدام الأمن الغذائي".