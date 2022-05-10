شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقيتى تعاون بنحو 48 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقَّع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامادو، بالعاصمة نواكشوط، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غويليم جونس، على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 47 مليونا و680 ألف يورو.



وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاقيتين تختصان بتمويل برنامجي التنمية البشرية ودعم الحوكمة المالية والإدارية بشكل خاص، حيث يهدف البرنامج الأول إلى تعزيز نظام التعليم لدعم الإصلاحات وتنفيذ السياسات الوطنية في قطاع التعليم، كما يهدف إلى تحسين وزيادة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، خاصة لصالح السكان الأكثر ضعفا.



ويهدف البرنامج الثاني إلى دعم الإصلاحات المالية العامة والإدارة العامة والوظيفة العمومية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.