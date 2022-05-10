شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية ومعتدل بالبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، فى السطور التالية:-



السعودية السعودية قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية: إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد هطول امطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من تلك المناطق. كما يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

الرياح شمالية غربية إلى شمالية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا

الكويت

قالت إداراة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، خلال الليل.

أما نهارًا فهو مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.