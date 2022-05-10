شكرا لقرائتكم خبر عن "المدنى الكويتى": مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض فرصة للاطلاع على الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي المهندس يوسف الفوزان إن مشاركة دولة الكويت في مؤتمر مستقبل الطيران في (الرياض) تأتي انطلاقا من التعاون المشترك بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والهيئة العامة للطيران المدني السعودي وتعد فرصة للاطلاع على الخبرات العالمية في مجال الطيران.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الفوزان الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر قال على هامش المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم أن المشاركة تهدف للاطلاع على تجارب وخبرات المشاركين في المؤتمر من مسؤولين وخبراء وشركات عالمية في مجال الطيران خاصة في التعامل مع ثار جائحة فيروس (كورونا).



وأشار الفوزان إلى أن المؤتمر يهدف لتنمية وتطوير حركة النقل الجوي وإعادتها إلى ما كانت عليه بالسابق والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطيران.



وأوضح أن إقامة المملكة العربية السعودية لمثل هذا المؤتمر الدولي سيعود بالمنفعة الكبيرة على قطاع النقل الجوي في شتى مجالاته سواء على الصعيد المحلي أو العالمي حيث لاقى المؤتمر استحسان كافة الدول المشاركة في المؤتمر والذي تجاوز عددها أكثر من 60 دولة وألفي مشارك وخبير في قطاع النقل الجوي.



وأكد أن إقامة المؤتمر تعكس الرغبة الجادة لدى المملكة في الارتقاء بمستوى الطيران المدني توافقا مع (رؤية المملكة 2030) على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.



وكانت أعمال مؤتمر مستقبل الطيران انطلقت في وقت سابق اليوم الإثنين في (الرياض) بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويستمر حتى 11 مايو الجاري بمشاركة دولية واسعة.