شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يدعو رجال الشرطة للتصدي للمحتكرين فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد رجال الشرطة بمختلف الأجهزة الأمنية للتصدّي للمحتكرين فورا.



وأكد الرئيس التونسي - خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - أن الاحتكار والمضاربة يدخلان في نفس الترتيب ونفس المخطط الذي يسعى إليه من يريدون مزيدا من تأجيج الأوضاع، لأنهم يتوهمون أنهم سيستفيدون من ألسنة اللهب التي يشعلونها، فهمّهم الوحيد هو إسقاط الدولة وتفكيك المجتمع بإشعال نار الفتنة والدعوة إلى الاقتتال.



وشدّد سعيد على ضرورة التصدّي لمن يحاولون حرق الزرع والضرع بهدف الوصول إلى مآربهم التي لم تعد تخفى على أحد، فلا دولة تهمّهم ولا مؤسسات تعنيهم، بل لا تشتغل عقولهم إلا بهدف مزيد من التنكيل بالشعب وخلق الأزمات وإشعال ألسنة اللهب.



