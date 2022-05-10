شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق اعتقال عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الشرطة قولها في بيان إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في العراق للقبض على عناصر العصابات الإرهابية والمطلوبين للقضاء وفق المادة 4/ إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني باللواء الخامس بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على المكنى (أبو سليمان) أحد عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الغزالية ببغداد".