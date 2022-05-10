عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصة الهاتف النحيف Oppo Reno 6 4G.. السعر والمواصفات

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

يأتي هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G ضمن قائمة أبرز الهواتف في مصر، ليحافظ على المكانة والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلسلة Reno، في أهم وأكبر أسواق أفريقيا.



هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G، يتميز بالتصميم النحيف، والوزن المقبول، علاوة على سعره المناسب مقارنة بنفس الهواتف في الفئة المتوسطة.

سعر Oppo Reno 6 4G

قدمت شركة أوبو هاتفها Oppo Reno 6 4G، بإصدار واحد فقط، يأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من النوع (LPDDR4x)، مع ذاكرة صلبة (رام) 8 جيجابايت من النوع، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ مخصص.

ويبلغ سعر هاتف Oppo Reno 6 4G في السوق المصرية نحو 7 آلاف جنيه مصري، وهو أقل من السعر الرسمي للهاتف والذي يبلغ نحو 7 آلاف و590 جنيها مصريا.

مواصفات Oppo Reno 6 4G

يأتي هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G بشاشة من النوع (AMOLED) مساحتها 6.4 بوصة، وجودتها (FHD+)، وتبلغ دقتها (1080×2400) بيكسل، وتدعم شاشة الهاتف معدل التحديث (90Hz).

وفيما يخص بطارية الهاتف Oppo Reno 6 4G، فهو يعمل ببطارية بتقنية (SuperVOOC 4.0)، وتبلغ سعتها 4310 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، وفقا لموقع "mobizil".

بينما يتميز الهاتف Oppo Reno 6 4G، بكاميرا خلفية رباعية (64 – 8 – 2 – 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية "سيلفي" 44 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف تصوير الفيديو (4K)، بدقة (2160) بيكسل، بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة.

ويعمل الهاتف Oppo Reno 6 4G، بمعالج من النوع (Qualcomm Snapdragon 720G)، بتكنولوجيا (8 نانو) مع معالج رسومي من النوع (Adreno 618).

هاتف أوبو يأتي بلونين فقط هما، الأسود والأزرق، بينما يعمل بنظام التشغيل (Android 11) مع واجهة أوبو (ColorOS 11.1).

عيوب ومميزات هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G

يحظى هاتف أوبو Oppo Reno 6 4G، بالعديد من المميزات، أبرزها، أنه يدعم الشحن السريع للبطارية، علاو على وجودة استجابة عالية من البصمة المدمجة بشاشة الهاتف، لكن أكثر ما يجذب الانتباه للهاتف هو خفة الوزن وحجمه النحيف، ما يتيح استخذامه بيد واحدة.

كاميرا هاتف Oppo Reno 6 4G، تتميز بتقديمها الأداء المتوسط، أضف لذلك الشاشة المميزة للهاتف والتي تأتي بثقب كبير، وتدعم معدل تردد (90Hz).

على الجهة الأخرى، يؤخذ على الهاتف Oppo Reno 6 4G، بعض العيوب تتعلق بكون المعالج ليس الأفضل في نفس الفئة السعرية للهاتف، بينما لا يدعم الهاتف بعض التقنيات المهمة، مثل سماعات الإستريو، كما أنه لا يدعم (NFC).