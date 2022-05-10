عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تطبيق واتساب يطرح 3 تحديثات جديدة.. ويشعل المنافسة مع تليجرام

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

طرح تطبيق الدردشة الشهير واتساب، عدة تحديثات جديدة من شأنها تعزيز المنافسة مع نظيره الروسي تليجرام، وإتاحة خدمات أفضل للمستهلكين.



تحديثات جديدة في تطبيق واتساب

وقالت ميتا Meta، الشركة التي تمتلك تطبيق واتساب WhatsApp، الشهر الماضي إن هذه الميزات ستظهر "قريبًا"، لكن يبدو أنها تعجلت إطلاقها.

ميزة الرموز التعبيرية في واتساب

ووفق موقع "ذا فيرج"، تتضمن التحديثات الجديدة خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وهي خدمة موجودة على تطبيق ماسنجر.

ويشبه هذا التحديث ما قدمته أبل عبر منصة المراسلة الخاصة بها iMessage، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتساب الآن، التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.

وتعد ميزة "الرموز التعبيرية" الموجودة أيضا في تطبيقات أخرى مثل سلاك Slack وتليجرام Telegram هامة إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على إظهار أن رسالة ما جعلتك تضحك دون أن تقاطع الدردشة الجماعية.

ميزة مشاركة الملفات الضخمة في واتساب

كما طرح تطبيق واتساب WhatsApp إمكانية مشاركة الملفات الضخمة التي يصل حجمها حتى إلى 2 جيجابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميجابايت.

وبذلك سيتمكن المستخدمين من إرسال صور عالية الدقة أو مقاطع فيديو 4K إلى الأصدقاء.

وينهي هذا التحديث كابوس الاضطرار إلى ضغط الأشياء قبل إرسالها عبر الواتساب.

ولمساعدة أكثر من ملياري مستخدم على إدارة بيانات الهاتف المحمول والحفاظ على باقات الإنترنت الثمينة الخاصة بهم، ينصح واتساب مستخدميه بإرسال واستقبال هذه الملفات الكبيرة عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi فقط، مع قيام الشركة بإضافة عداد أثناء التحميل أو التنزيل للسماح للمستخدمين بمعرفة المدة التي ستستغرقها عملية الإرسال.

ميزة المجموعات الكبيرة في واتساب

كما أعلنت الشركة يوم الخميس الماضي أنها ستضاعف الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية إن المستخدمين يتمكنون من إنشاء مجموعات دردشة جماعية وإضافة أكثر من 500 شخص إليها، حيث يضاعف التحديث الجديد الذي حصل عليه تطبيق "واتساب" الحد الأقصى للمشاركين في المجموعات من 256 إلى 500 مشارك.