شكرا لقرائتكم خبر عن أمر رئاسى بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) أمرًا رئاسيًا بتشكيل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت الجريدة الرسمية التونسية أن إصدار الأمر الرئاسي يأتي بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وبالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 وخاصة الفصلين 5 و6 منه.