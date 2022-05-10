شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت تبحثان تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور على بن فهد المضف، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية بين البلدين.