شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت تبحثان تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور على بن فهد المضف، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الجانبين استعرضا ،خلال اللقاء المنعقد على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالرياض، الفرص المتاحة لتطوير التعليم في البلدين واستثمار إمكاناته، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي- الكويتي.