شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، موجهًا باتخاذ الإجراءات الحازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون ولاسيما خلال هذه المدة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية والجهد الاستخباري المطلوب لتعزيز الأمن في عموم المحافظات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين.

وأشاد الكاظمي، بجهود القوات الأمنية وتمكنهم من إحباط خطط الإرهاب في استهداف المدنيين والأسواق التجارية عبر العديد من الانتحاريين الذين ألقي القبض عليهم، مؤكدًا أن العراق واجه تحديات كبيرة وظروفا صعبة، مشددًا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها.

وجدد توجيهاته للقوات الأمنية بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، مشددًا على رفض أي تجاوز على المؤسسة الأمنية فيما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين.