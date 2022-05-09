شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والمؤيد لكافة المساعي الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق الخير والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل البحريني اليوم الإثنين، مع ياسر محمود عباس الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور السفير الفلسطيني لدى المنامة طه محمد عبدالقادر.

وكلف الملك حمد، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني بنقل تحياته وتقديره للرئيس محمود عباس، وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار والنماء.

ومن جانبه، نقل الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني، إلى الملك حمد تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس، وتمنياته الطيبة للعاهل البحريني بموفور الصحة والسعادة وللبحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.