شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة اللبنانى: تأجيل زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان لأسباب صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، أن لبنان تلقى رسالة من السلطات في الفاتيكان لإبلاغه رسميًا بقرار تأجيل زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى لبنان والتى كانت مقررة يونيو المقبل وذلك لأسباب صحية.

وأكد نصار - الذي يترأس اللجنة الوطنية العليا بلبنان للإعداد لزيارة البابا فرنسيس - أن تأجيل الزيارة جاء ضمن قرار بتأجيل المواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده.

وتمنى نصار، الشفاء العاجل لقداسة البابا فرنسيس الذي كان من المقرر زيارة البابا فرنسيس إلى بيروت يومي 12 و13 يونيو المقبل.