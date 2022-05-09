شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: استمرار تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة لليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية الصومالية، استمرار تسجيل المرشحين لرئاسة الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجلت أمس الأحد 10 مرشحين استوفوا الشروط المطلوبة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ أنه تم تسليم عدد من المرشحين، اليوم /الاثنين/، شهادة الترشح للرئاسة، من بينهم وزير الدولة الصومالي لشئون الرئاسة السابق عبدالقادر شيخ على إبراهيم بغدادي.



وتواصل اللجنة، تسجيل المرشحين في خطوة لإكمال عملية الترشح، غدا الثلاثاء، بحسب جدول الانتخابات.



وكان الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، قدم أوراق ترشحه وأصبح أول مرشح قد تسلم شهادته رسميًا، أمس السبت، من لجنة انتخابات الرئاسة.



وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد حددت يوم 15 من الشهر الجاري، موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية العاشر.

