دراسة: 3 أنماط غذائية منها الصيام قد تطيل عمر الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

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أفادت دراسة طبية أمريكية، أن اتباع ثلاثة أنماط غذائية بما فيها الصيام، يمكن أن يعزز الصحة العامة؛ وبالتالي يساعد على إطالة العمر.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الإثنين، إلى أن ”مفتاح الحياة الطويلة قد يكون مزيجا من تغيير ما يأكله الشخص وعدم تناوله على الإطلاق“.

وقال البروفيسور فالتر لونغو من جامعة ”ويسكونسن“ الأمريكية في الدراسة، إن ”تناول الوجبات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات النباتية، وتناول كميات أقل من البروتين، والصيام، هي ثلاث طرق يمكن للشخص أن يطيل من خلالها حياته.“