شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا لدى ليبيا يبحث مع "النايض" سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى مساء اليوم الاثنين سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على منصّة للتّواصل المرئي، بالمترشّح الرّئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

كما تناقشا – بحسب بيان صحفي لتكتل إحياء ليبيا - في أهمّ النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا، والمسارات السّتّ التي تمّ الإجماع الدّولي عليها في (برلين1) و (برلين2) وقرارات وبيانات مجلس الأمن المبنيّة عليهما.