شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يناقش في جلسته الرسمية مشروع قانون الميزانية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس النواب الليبي في جلسته اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالبرلمان الليبي وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحيق في بيان صحفى أن الجلسة عُلقت ليوم غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.

في سياق منفصل، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

جاء ذلك في لقاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حيث ثمنت المنقوش جهود وليامز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جهتها، أطلعت وليامز، المنقوش على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، والمشاورات التي عُقدت في القاهرة بين 13 و18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما استعرضت اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في ليبيا.