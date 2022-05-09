شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يؤكد ضرورة تركيز العمل الإنسانى على تحسين حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السورى بشار الأسد، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أن الأولوية فى العمل الإنسانى يجب أن تتركز على المجالات التى تساعد على تحسين حياة السوريين فى مناطقهم وقراهم، بما يسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه تم - خلال اللقاء - بحث عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

من جانبه، أعرب ماورير عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة فى بعض المناطق والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنسانى.