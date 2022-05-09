السعودية تخطط لاستثمارات بـ100 مليار دولار فى مجالات النقل واللوجستيات

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القاهرة - سامية سيد - وفى وقت سابق أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مبادرة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي قطاع الطيران من جائحة كورونا، بهدف أن يكون قطاع الطيران المدني في العالم قادرا على مواجهة الجوائح.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الهيئة تعمل على وضع إطار عمل يهدف إلى جعل السفر الدولي أسهل عبر إزالة الالتباس المرتبط بمتطلبات السفر، والذي يحول دون حجز الملايين من الناس للرحلات الجوية.

وأشارت إلى أن المبادرة وضعت بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، في محاولة إلى توحيد الإجراءات لسهولة العمل المرتبط بالسفر الدولي سواء لدى الركاب أو لشركات الطيران والجهات الحكومية من خلال إنشاء مصدر رقمي واحد يقدم آخر المعلومات والمستجدات بوضوح وشفافية ويحدد متطلبات الدخول لجميع الدول المشاركة.

ومن المقرر أن تعرض مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا على الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بهدف الحصول على موافقة من الدول الأعضاء في المقبل.