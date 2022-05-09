شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانية: خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام المولوى وضع خطة أمنية شاملة بالتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية لتأمين الانتخابات النيابية التى تجرى داخل لبنان يوم الأحد المقبل، موضحا أن جميع الأجهزة الأمنية بدأت اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالأمن الاستباقى.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال إجراء تجربة لعملية الفرز الالكتروني لنتائج الانتخابات النيابية في مقر وزارة الداخلية.

وأضاف مولوي أن اقتراع المغتربين تم بنجاح، مشددا على إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على انجاز الانتخابات النيابية بمنتهى الشفافية موضحا أن اقتراع المغتربين يؤكد أن اللبنانيين يتطلعون نحو الغد ونحو لبنان الجديد.

وشدد على ان الوزارة تقوم بكل ذلك من أجل أن تكون النتيجة مضمونة وشفافة ودقيقة قدر الإمكان، مناشدا المواطنين المشاركة بكثافة في الانتخابات ومؤكدا أن الحكومة قامت بدورها لتشجيع المواطنين على المشاركة.

وأوضح مولوي أن الوزارة لديها كل التقارير عن الأماكن التي من الممكن أن تشهد توترات أو أحداث أمنية سواء قبل يوم الانتخابات أو خلاله، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على منع أي توتر، والتدخل لمعالجة أي مشكلة حال حصولها على الفور وفق الآليات المناسبة.

وانتهت صباح اليوم عملية تصويت المغتربين التي تمت على مرحلتين يومي الجمعة الماضي وأمس الأحد في 58 دولة على مستوى العالم تحت إشراف وزارتي الداخلية التي تتولى مهمة إدارة ملف الانتخابات بشكل عام والخارجية التي تولت تنفيذ عمليات التصويت بالخارج.

ووفقا للبيانات الأولية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج 60% من إجمالي عدد المسجلين للمشاركة بالخارج وهي أعلى نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية والتي بلغت 56% عام 2018.