شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الرابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث برئاسة تونس الرئيس الحالى للقمة العربية والتى مثلها الوزير مفوض نائب المندوب الدائم لتونس لدى جامعة الدول العربية لطفي الطالبي وبمشاركة وفود من الدول العربية، وذلك فى اطار الاعداد والتحضير للاجتماع الوزاري الاول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث المقر الخميس المقبل بالجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع الرابع لالية التنسيق على مدي ثلاثة ايام عددا من البنود منها متابعة تنفيذ النظام الاساسي لالية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وتقرير حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث وبرنامج عملها كما تناقش ايضا مشروع انشاء " الشبكة العربية للرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر "

وتأتى هذه الدورة فى ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتى أثرت فى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.