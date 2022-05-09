شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عمليات تصويت المغتربين فى الانتخابات اللبنانية بمرحلتيها ونسبة المشاركة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية انتهاء عمليات تصويت المغتربين فى الانتخابات النيابية اللبنانية بمرحلتيها، وذلك بعد انتهاء التصويت فى جميع الدول الـ 48 التى أجريت فيها المرحلة الثانية لتصويت المغتربين أمس الأحد، حيث تم إغلاق آخر مراكز التصويت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامنة صباح اليوم بتوقيت لبنان والتى وافقت العاشرة مساء الأحد بتوقيت تلك الولايات نظرا لفارق التوقيت.

وأكد مدير عام المغتربين بالوزارة السفير هادي هاشم أن نسبة المشاركة تناهز الـ 60 % من بين المسجلين للمشاركة في الانتخابات والذين بلغ عددهم حوالي 225 ألف مواطن له حق التصويت بالخارج في 58 دولة على مرحلتين بعد استبعاد أوكرانيا.

واعتبر هاشم في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أن انتخابات المغتربين هي أكبر عملية لوجستية حصلت في تاريخ لبنان الحديث، موضحا أن أعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا بنسبة 84% وأدنى نسبة كانت في العراق، وذللك بمقارنة عدد المشاركين بعدد من لهم حق التصويت في كل دولة.

وأوضح أن الخروقات والمخالفات التي شهدتها العمليّة الانتخابية تم معالجتها فورًا، مشيرًا إلى أن محاضر تلك اللجان ستحال إلى القضاء الذي يقرر مدى تأثير هذه الخروقات على النتيجة وهو صاحب الحق في تقرير احتساب الأصوات من عدمه.

وأشار إلى أن صناديق الاقتراع يتم نقلها من الخارج في الحقيبة الدبلوماسية ويقوم فريق من وزارة الخارجية باستلامها بمحاضر في مطار بيروت الدولي ثم يتم تسليمها إلى الشرطة اللبنانية التي تقوم بنقل الصناديق لمكان مخصص بمصرف لبنان لحين توزيع الصناديق على الدوائر الانتخابية يوم الأحد المقبل بالتزامنمع إجراء عمليات تصويت اللبنانيين في الداخل.

وأجريت انتخابات المغتربين على مرحلتين الأولى يوم الجمعة الماضي في مصر و9 دول آسيوية تعتمد هذا اليوم إجازة رسمية حيث كانت أكبر الكتل التصويتية في السعودية وقطر والكويت، فيما أجريت المرحلة الثانية أمس في 48 دولة تعتمد الأحد إجازة أسبوعية، حيث كانت أكبر الكتل التصويتية في الولايات المتحدة الأمريكية يليها فرنسا ثم كندا والإمارات العربية المتحدة.

وفتحت مراكز الاقتراع في جميع الدول التي أجريت فيها الانتخابات أبوابها من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء بتوقيت كل دولة، فيما قامت البعثات الدبلوماسية في الخارج بتنظيم عمليات التصويت مع السماح للمراقبين وممثلي القوائم المتنافسة بمتابعة الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات التي تجرى بنظام القائمة النسبية 718 مرشحًا على 103 قوائم في 15 دائرة انتخابية بمختلف أنحاء لبنان لاختيار 128 نائبا في مجلس النواب الجديد الذي يتسلم مهامه بعد انتهاء مهمة المجلس الحالي في 21 مايو الجاري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الداخل يوم الأحد المقبل على أن يقوم العاملون في تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم الخميس المقبل.